Леброн Джеймс поставил оценку «Лейкерс» за выступление в нынешнем сезоне

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил, как команда провела старт сезона в НБА.



«Я думаю, что мы играли на четыре или четыре с плюсом. Это нормально, учитывая то, что мы добавили пять новых фигур в ротацию. Мы всё ещё учимся понимать друг друга. Мы привыкаем в разным составам. Мы неплохо играем в баскетбол, но хотим прогрессировать», — приводит слова Леброна Джеймса Essentially Sports.



«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал в десяти матчах сезона семь побед и потерпел три поражения. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.



Ранее Леброн Джеймс появился на публике в футболке с надписью «Теперь вы понимаете?», указав тем самым на то, что к чернокожему населению США относятся иначе, чем к белым людям.

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