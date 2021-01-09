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Леброн Джеймс поставил оценку «Лейкерс» за выступление в нынешнем сезоне

Леброн Джеймс поставил оценку «Лейкерс» за выступление в нынешнем сезоне
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил, как команда провела старт сезона в НБА.

«Я думаю, что мы играли на четыре или четыре с плюсом. Это нормально, учитывая то, что мы добавили пять новых фигур в ротацию. Мы всё ещё учимся понимать друг друга. Мы привыкаем в разным составам. Мы неплохо играем в баскетбол, но хотим прогрессировать», — приводит слова Леброна Джеймса Essentially Sports.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал в десяти матчах сезона семь побед и потерпел три поражения. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Ранее Леброн Джеймс появился на публике в футболке с надписью «Теперь вы понимаете?», указав тем самым на то, что к чернокожему населению США относятся иначе, чем к белым людям.

Леброн Джеймс отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа
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