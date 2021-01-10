«Шарлотт» обыграл «Атланту», Болл оформил первый трипл-дабл в сезоне

«Шарлотт Хорнетс» обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 113:105, Ламело Болл оформил первый в сезоне трипл-дабл.

Самыми результативными в составе победителей стали Терри Розир (23 очка), Ламело Болл (22 очка, 12 подборов и 11 передач) и Пи Джей Вашингтон (22 очка и 7 подборов). У «Атланты» наиболее заметными на площадке были Кэмерон Реддиш (21 очко), Деандре Хантер (20 очков и 8 подборов) и Трэй Янг (15 очков и 10 передач).

Также в рамках игрового дня «Майами Хит» обыграл «Вашингтон Уизардс» (128:124), а «Финикс Санз» победил «Индиану Пэйсерс» (125:117).

Кроме того, «Милуоки Бакс» играет с «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз» с «Сан-Антонио Спёрс», «Даллас Маверикс» с «Орландо Мэджик», а «Сакраменто Кингз» с «Портленд Трэйл Блэйзерс».