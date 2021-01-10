«Милуоки» потерял Янниса Адетокунбо из-за травмы
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо из-за травмы пропустил матч с «Кливленд Кавальерс», сообщает официальный сайт НБА. Адетокунбо в преддверии матча беспокоили спазмы в спине.
Несмотря на отсутствие Янниса, «Милуоки» удалось одержать победу со счётом 100:90. Лучшими в составе победителей стали Крис Миддлтон, на счету которого 27 очков, и Бобби Портис, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Это шестая победа «Бакс» в десяти матчах регулярного сезона.
Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге выступает с 2013 года. Всю карьеру здесь провёл в составе «Бакс».
В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).
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