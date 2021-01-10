Ламело Болл покорил уникальное достижение Мэджика Джонсона и Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл повторил уникальное достижение в своём дебютном сезоне. За десять первых игр в карьере в НБА Болл набрал 128 очков, совершил 63 подбора и отдал 59 результативных передач. Подобное достижение во всех трёх показателях ранее покорялось только трём игрокам в дебютном сезоне — Мэджику Джонсону в сезоне-1979/1980, Леброну Джеймсу в сезоне-2003/2004 и Бену Симмонсу в сезоне-2017/2018.



Ранее Болл установил рекорд века в НБА. Он набрал 12 очков, 10 подборов и 9 передач за 25,5 минуты пребывания на площадке в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (118:110). Болл отдавал 5+ передач в 7 матчах подряд, что является самой продолжительной серией новичка при выходе со скамейки запасных со времён Маггси Боггса в сезоне-1987/1988.



Кроме того, Болл стал самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл в НБА.