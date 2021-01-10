Чемпион НБА в составе «Лейкерс» объяснил, почему в финале будут играть «Клипперс»

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Джон Салли считает, что в финале НБА будет играть другая команда из Лос-Анджелеса — «Клипперс».
«Я вижу финал НБА между „Лос-Анджелес Клипперс“ и „Милуоки Бакс“. Причина в „Лейкерс“. Когда я видел Макги, Рондо и Дуайта в других командах. Для победы в чемпионате нужна команда. Доказанный факт — Майкл Джордан не мог обойтись без команды, Коби не мог играть без команды. Мне нравится, что в их команде есть Гахоль, но это должно работать иначе.
Кроме того, тот факт, что Кавай просит Тайрона Лю внедрить нападение „треугольником“ в игровую систему, объясняется тем, что Кавай видел, как Фил Джексон выиграл таким образом десять титулов. Они играют по системе „Голден Стэйт. Это важно“, — приводит слова Джона Салли Essentially Sports.
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