«Милан» застрял в Мадриде после матча с «Реалом»
Баскетбольный клуб «Милан» застрял в Мадриде после матча Евролиги с «Реалом», сообщает Eurohoops. Причиной тому стали снегопады, обрушившиеся на столицу Испании. Аэропорт Мадрида по-прежнему не работает.
В связи с этими событиями руководство итальянского баскетбола уже перенесло матч «Милана» с «Ваноли». Новая дата этого матча ещё не определена.
Напомним, на уходящей неделе «Милан» провёл матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». Команда Этторе Мессины одержала победу. Этот успех стал первым в истории клуба в выездных матчах с «Реалом».
На данный момент «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. Команда из Италии расположилась на седьмом месте, но имеет матч в запасе.
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