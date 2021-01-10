«Зенит» разгромил «Автодор» с разницей в 26 очков
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Автодор».
Уже с первой четверти подопечные Паскуаля прочно завладели инициативой и повели с преимуществом в 14 очков — 32:18. К большому перерыву преимущество хозяев составляло уже 23 очка — 60:37. В третьей четверти «Зенит» не сбавлял обороты и оторвался от саратовцев уже на 31 очко — 85:54. В заключительном игровом отрезке гости немного сократили отставание, но на исход матча это повлиять не могло. Итоговая победа «Зенита» — 97:71.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 25 очков. У «Автодора» 14 очков набрал Нэйт Мэйсон, по 12 очков в актив записали Желько Шакич и Никита Михайловский.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
97 : 71
Автодор
Саратов, Россия
Зенит: Холлинс - 25, Фридзон - 17, Гудайтис - 13, Пушков - 13, Томас - 9, Бэрон - 8, Риверс - 3, Трушкин - 3, Захаров - 2, Зубков - 2, Понитка - 2, Вольхин
Автодор: Мэйсон - 14, Михайловский - 12, Шакич - 12, Минченко - 11, Старкс - 7, Петенев - 6, Гордон - 5, Квитковских - 2, Макиев - 2, Кумадже, Широбоков
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
18:59
-
17:59
-
17:00
-
16:01
-
13:50
-
12:50
-
10:47
-
09:58
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:19
-
07:05
-
06:23
-
01:31
-
01:02
- 9 января 2021
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
21:49
-
19:56
-
18:32
-
17:35
-
16:31
-
15:37
-
14:59
-
14:37
-
13:41
-
12:49
-
11:33
-
10:50
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам