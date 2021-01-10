«Зенит» разгромил «Автодор» с разницей в 26 очков

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Автодор».

Уже с первой четверти подопечные Паскуаля прочно завладели инициативой и повели с преимуществом в 14 очков — 32:18. К большому перерыву преимущество хозяев составляло уже 23 очка — 60:37. В третьей четверти «Зенит» не сбавлял обороты и оторвался от саратовцев уже на 31 очко — 85:54. В заключительном игровом отрезке гости немного сократили отставание, но на исход матча это повлиять не могло. Итоговая победа «Зенита» — 97:71.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 25 очков. У «Автодора» 14 очков набрал Нэйт Мэйсон, по 12 очков в актив записали Желько Шакич и Никита Михайловский.