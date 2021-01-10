Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» разгромил «Автодор» с разницей в 26 очков

«Зенит» разгромил «Автодор» с разницей в 26 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Автодор».

Уже с первой четверти подопечные Паскуаля прочно завладели инициативой и повели с преимуществом в 14 очков — 32:18. К большому перерыву преимущество хозяев составляло уже 23 очка — 60:37. В третьей четверти «Зенит» не сбавлял обороты и оторвался от саратовцев уже на 31 очко — 85:54. В заключительном игровом отрезке гости немного сократили отставание, но на исход матча это повлиять не могло. Итоговая победа «Зенита» — 97:71.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 25 очков. У «Автодора» 14 очков набрал Нэйт Мэйсон, по 12 очков в актив записали Желько Шакич и Никита Михайловский.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
97 : 71
Автодор
Саратов, Россия
Зенит: Холлинс - 25, Фридзон - 17, Гудайтис - 13, Пушков - 13, Томас - 9, Бэрон - 8, Риверс - 3, Трушкин - 3, Захаров - 2, Зубков - 2, Понитка - 2, Вольхин
Автодор: Мэйсон - 14, Михайловский - 12, Шакич - 12, Минченко - 11, Старкс - 7, Петенев - 6, Гордон - 5, Квитковских - 2, Макиев - 2, Кумадже, Широбоков
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021