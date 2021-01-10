Украинский игрок покинет «Барселону»

Центровой сборной Украины и «Барселоны» Артём Пустовой признался, что не рассчитывает на продление сотрудничества с командой из Испании по завершении сезона.
«Контракт закончится. Нужно будет переподписываться в другие клубы. 2020 год – далеко не такой красочный и яркий. Я знаю свою роль в «Барселоне». Это мой последний год здесь. Контракт заканчивается. Думаю, что мне не предложат новый на следующий сезон. Нужно будет думать о дальнейшей судьбе», — приводит слова Пустового Basket.com.ua.
В нынешнем сезоне Евролиги Пустовой принял участие в семи матчах регулярного чемпионата, набирая в них 3,6 очка и собирая 0,6 подбора за 7,03 минуты. В чемпионате Испании Артём получает немного больше игрового времени, в 14 матчах он набирает 8,2 очка и совершает 2,9 подбора.
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