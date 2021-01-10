«Лейкерс» не смогли выменять бывшего MVP НБА

Руководству «Лос-Анджелес Лейкерс» не удалось заполучить разыгрывающего защитника «Детройт Пистонс» Деррика Роуза, сообщает Pickandroll со ссылкой на известного обозревателя Брайана Уиндхёрста.
Когда наставник команды из Мичигана Дуэйн Кейси узнал об интересе к Роузу со стороны «Лейкерс», он почти сразу исключил возможность обмена.
«Из того, что знаю я, когда „Лейкерс“ сделали запрос в „Пистонс“, им ответили, что обмена не будет. Роуз нравится Кейси, и он рассматривает Деррика в качестве важного игрока в нынешнем ростере», — сказал Уиндхёрст.
Напомним, Роуз несколько лет назад считался одним из самых перспективных игроков лиги. В 2011 году он завоевал звание MVP. Раскрыть талант в полной мере ему помешали тяжёлые травмы. Тем не менее в «Детройте» ему удалось реанимировать карьеру.
В нынешнем чемпионате он принял участие в 8 матчах чемпионата, набирая в них 13,9 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 5,4 передачи.
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