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В «Далласе» вспышка коронавируса, клуб пошёл на экстренные меры

В «Далласе» вспышка коронавируса, клуб пошёл на экстренные меры
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Даллас Маверикс» закрыл тренировочную базу после второго положительного результата теста у игрока на COVID-19 за три дня, сообщает Hoops Rumors.

Центровой «Далласа» Макси Клебер ушёл на карантин на срок от 10 до 14 дней. Клебер стал четвёртым игроком в составе «Далласа», который не может выходить на площадку по причинам, связанным с коронавирусом. Ранее на этой неделе ушли в режим самоизоляции Джош Ричардсон, Дориан Финни-Смит и Джален Брансон. Один из этих игроков сдал положительный результат теста на коронавирус, а два других контактировали с заражённым.

Клебер набирал в среднем 7,4 очка и 5,3 подбора в девяти матчах нынешнего сезона. В трёх играх баскетболист выходил в стартовом составе.

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