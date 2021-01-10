«Вашингтон» остался без ключевого игрока до конца сезона
«Вашингтон Уизардс» остался без основного центрового Томаса Брайанта до конца сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриен Войнаровски.
У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травму он получил в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит», когда неудачно приземлился на паркет после броска в прыжке. Томас пролежал на паркете несколько минут и вернуться в игру не сумел.
В нынешнем сезоне он являлся одним из лидеров команды и третьим по результативности игроком В 10 матчах регулярного чемпионата он собирал коллекцию из 14,3 очка, 6,1 подбора, 1,5 передачи и 0,8 блок-шота. «Вашингтон» в десяти матчах сезона одержал только две победы.
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