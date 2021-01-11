Владимир Гомельский оценил целесообразность приглашения Ачилле Полонары в ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о целесообразности приглашения в ЦСКА тяжёлого форварда «Басконии» Ачилле Полонары. По словам эксперта, при наличии в составе «армейцев» Торнике Шенгелии, необходимости в приобретении итальянца нет.
«Полонаро — очень работящий игрок. Старается и в защите, и на подборе. Никогда не бегает от черновой работы. Очень прибавил в броске с дистанции в нынешнем сезоне. Очень качественный чевёртый номер. При наличии в ЦСКА Шенгелии, я не думаю, что подписание Полонары имеет смысл», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Полонара в нынешнем сезоне Евролиги принял участие в 17 матчах, набирая в них 11,1 очка, собирая 6,5 подбора, совершая 1,5 передачи и 1,2 перехвата.
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