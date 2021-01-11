Источник: матч «Бостон» — «Майами» отменён из-за коронавируса

Очередной матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» отменён из-за коронавируса, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».

По данным источника, один из игроков «Майами» сдал сомнительный тест на коронавирус и согласно требованиям медицинского протокола клуб был вынужден изолировать многих игроков. В итоге, «Майами» не удалось набрать восемь игроков, которые могли бы принять участие в этой встрече.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Селтикс» не сможет рассчитывать на девятерых игроков: Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Джавонте Грин, Шеми Оджелей, Тристан Томпсон, Грант Уильямс, Роберт Уильямс, Ромео Лэнгфорд и Кемба Уокер. Ряд баскетболистов травмированы, ещё часть изолирована из-за протокола НБА по профилактике COVID-19. Тейтум и Грант Уильямс не так давно сдали положительный тест на коронавирус.