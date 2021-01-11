45 очков Лавина не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Игра прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 130:127.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который записал в свой актив 35 очков. Пол Джордж в свою очередь набрал 28 очков. В составе «Чикаго» самым результативным стал Зак Лавин, который набрал 45 очков.

Таким образом, «Клипперс» одержали вторую победу за последние три матча. «Чикаго» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА, «Клипперс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Чикаго» сыграет с «Бостон Селтикс».