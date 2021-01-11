«Голден Стэйт» с перевесом в 1 очко обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте»
В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс», победу в которой с минимальным перевесом одержали хозяева паркета – 106:105.
Самым результативным игроком «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 3 передач. Лучшую результативность в составе «Голден Стэйт» продемонстрировал атакующий защитник Эндрю Уиггинс – 17 очков, 2 подбора и 4 передачи.
«Голден Стэйт» одержал 4-ю победу в последних 5 встречах, а «Торонто» уступил в 4 из 5 играх.
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2021, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нет данных
Торонто Рэпторс
Торонто
В параллельной игре «Миннесота Тимбервулвз» благодаря 27 очкам разыгрывающего Расселла Д'Анджело обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 96:88.
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
07:08
-
05:43
-
02:56
-
02:00
-
00:32
- 10 января 2021
-
23:42
-
22:08
-
21:55
-
21:19
-
20:57
-
19:41
-
18:59
-
17:59
-
17:00
-
16:01
-
13:50
-
12:50
-
10:47
-
09:58
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:19
-
07:05
-
06:23
-
01:31
-
01:02
- 9 января 2021
-
23:59
-
22:54
-
21:56
-
21:49
-
19:56
-
18:32
-
17:35
-
16:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам