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«Голден Стэйт» с перевесом в 1 очко обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте»

«Голден Стэйт» с перевесом в 1 очко обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте»
Баскетбол / НБА 0

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс», победу в которой с минимальным перевесом одержали хозяева паркета – 106:105.

Самым результативным игроком «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 3 передач. Лучшую результативность в составе «Голден Стэйт» продемонстрировал атакующий защитник Эндрю Уиггинс – 17 очков, 2 подбора и 4 передачи.

«Голден Стэйт» одержал 4-ю победу в последних 5 встречах, а «Торонто» уступил в 4 из 5 играх.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2021, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нет данных
Торонто Рэпторс
Торонто

В параллельной игре «Миннесота Тимбервулвз» благодаря 27 очкам разыгрывающего Расселла Д'Анджело обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 96:88.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
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