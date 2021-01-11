«Голден Стэйт» с перевесом в 1 очко обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс», победу в которой с минимальным перевесом одержали хозяева паркета – 106:105.

Самым результативным игроком «Торонто» стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, на счету которого дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 3 передач. Лучшую результативность в составе «Голден Стэйт» продемонстрировал атакующий защитник Эндрю Уиггинс – 17 очков, 2 подбора и 4 передачи.

«Голден Стэйт» одержал 4-ю победу в последних 5 встречах, а «Торонто» уступил в 4 из 5 играх.

В параллельной игре «Миннесота Тимбервулвз» благодаря 27 очкам разыгрывающего Расселла Д'Анджело обыграл «Сан-Антонио Спёрс» — 96:88.