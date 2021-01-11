Демаркус Казинс спровоцировал удаление соперника и был изгнан за грубейший фол на Леброне

Центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал участником сразу двух неспортивных эпизодов.
В конце первой четверти Казинс заступился за партнёра по команде Джейшона Тэйта, которого грубо толкнул Маркиф Моррис. Демаркус сбил оппонента с ног. В ответ Моррис набросился на Казинса, однако тот ушёл от конфликта и отправился на скамейку. В результате Моррис получил неспортивный фол первой степени и технический, а Казинс отделался одним техническим.
Уже в начале второй четверти Казинс всё же был удалён с площадки, получив неспортивный фол второй степени на Леброне Джеймсе.
«Хьюстон Рокетс» уступил «Лейкерс» со счётом 102:120. Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача.
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