Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Демаркус Казинс спровоцировал удаление соперника и был изгнан за грубейший фол на Леброне

Демаркус Казинс спровоцировал удаление соперника и был изгнан за грубейший фол на Леброне
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал участником сразу двух неспортивных эпизодов.

В конце первой четверти Казинс заступился за партнёра по команде Джейшона Тэйта, которого грубо толкнул Маркиф Моррис. Демаркус сбил оппонента с ног. В ответ Моррис набросился на Казинса, однако тот ушёл от конфликта и отправился на скамейку. В результате Моррис получил неспортивный фол первой степени и технический, а Казинс отделался одним техническим.

Уже в начале второй четверти Казинс всё же был удалён с площадки, получив неспортивный фол второй степени на Леброне Джеймсе.

«Хьюстон Рокетс» уступил «Лейкерс» со счётом 102:120. Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021