Никола Йокич повторил уникальное достижение в НБА 60-летней давности

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (114:89) набрал 22 очка и совершил 10 подборов, что позволило ему отметиться достижением, которое не покорялось никому в лиге за последние 60 лет.
Йокич достиг показателя в 244 очка, 112 подборов и 104 передачи в стартовых 10 матчах текущего регулярного чемпионата. Сербский баскетболист стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 200+ очков, 100+ подборов и 100+ передач за стартовые 10 игр сезона. Впервые это достижение покорилось Оскару Робертсону в сезоне-1961/1962.
В конце декабря Йокич в матче с «Сакраменто Кингз» оформил свой 44-й трипл-дабл в карьере, тем самым превзойдя рекорд Фэта Левера в истории франшизы «Денвер Наггетс».
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