Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Даллас» предоставил важный апдейт по Кристапсу Порзингису

«Даллас» предоставил важный апдейт по Кристапсу Порзингису
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис внесён в список вероятных игроков стартового состава, которые 12 января проведут матч регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн

Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября.

«Кристапс Порзингис впервые в этом сезоне получил статус возможного участия. Он числится среди вероятных игроков «Маверикс» на матч с «Пеликанс». Вероятный дебют Кристапса в сезоне не имеют ничего общего с тем, что четыре игрока «Далласа» не могут участвовать в матче из-за протоколов безопасности по COVID-19. После первой полноценной тренировки 29 декабря тренер Рик Карлайл сказал, что разумно ожидать появление Порзингиса в официальной встрече в течение двух недель», — написал Макмэн в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021