«Даллас» предоставил важный апдейт по Кристапсу Порзингису

Форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис внесён в список вероятных игроков стартового состава, которые 12 января проведут матч регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн



Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября.



«Кристапс Порзингис впервые в этом сезоне получил статус возможного участия. Он числится среди вероятных игроков «Маверикс» на матч с «Пеликанс». Вероятный дебют Кристапса в сезоне не имеют ничего общего с тем, что четыре игрока «Далласа» не могут участвовать в матче из-за протоколов безопасности по COVID-19. После первой полноценной тренировки 29 декабря тренер Рик Карлайл сказал, что разумно ожидать появление Порзингиса в официальной встрече в течение двух недель», — написал Макмэн в «Твиттере».