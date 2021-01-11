Появилась новая информация по делу Дмитрия Домани
Владимирский областной суд 13 января рассмотрит жалобу прокуратуры, оспаривающую решение о досрочном освобождении из колонии экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани.
Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об УДО Домани 4 декабря, он был осуждён за хищение 44 млн рублей. Менее чем за сутки до вступления постановления в силу прокуратура его обжаловала, и экс-баскетболист встретил Новый год в колонии.
«Судебное заседание назначено на первую половину дня 13 января», — цитирует адвоката Анну Левину «Р-Спорт».
Напомним, в октябре 2019 года суд приговорил Домани к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество. В мае приговор смягчили до четырёх лет.
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