Владимир Гомельский назвал лучшего европейского игрока в истории после Сергея Белова

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что считает вторым лучшим игроком в истории европейского баскетбола Сергея Белова, а на второе место поставил Дино Менегина.
«Для меня в Европе отдельно стоит Сергей Белов. 14 сезонов в ЦСКА и сборной СССР на высочайшем уровне — это показатель. И играл Сергей Александрович на своём уровне, несмотря на травмы, конфликты с тренерами, семейные неурядицы. Для меня он был и остаётся эталоном профессионального отношения к делу. Я хочу добавить, что следующим за ним в Европе я ставлю Дино Менегина», — написал Гомельский на своём сайте.
Менегин играл на позиции центрового, выступая за клубы «Варезе», «Олимпия Милан» и «Триест». Он семь раз становился победителем Кубка европейских чемпионов: 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1987, 1988.
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