«Зенит» наметил трансфер на замену травмированному игроку

Санкт-петербургский «Зенит» планирует найти замену травмированному Алексу Пойтрессу, сообщает SDNA. Одним из вариантов для усиления атакующей мощи санкт-петербургского клуба считается бывший форвард «Маккаби» Квинси Эйси.



Эйси семь лет выступал в НБА, где успел поиграть в составах «Торонто», «Сакраменто», «Далласа», «Бруклина», «Нью-Йорка» и «Финикса».



Напомним, Пойтресс выбыл из-за травмы лодыжки, ожидается, что он может пропустить полтора месяца. Главный тренер команды Хавьер Паскуаль сообщал, что в команде точно не знают, сколько матчей будет вынужден пропустить Пойтресс.



В нынешнем сезоне Евролиги Пойтресс является одним из самых результативных игроков команды, набирая 9,3 очка и собирая 4,9 подбора.