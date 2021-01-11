Майкл Джордан не был уверен в своей популярности среди женщин

Журналист Марк Хейслер рассказал, что легенда НБА Майкл Джордан сомневался в себе и не был уверен, что сможет себе найти жену хоть когда-либо.
«Майкл был одним из пяти детей Джордана-старшего, менеджера среднего звена, служащего банка в Уилмингтоне, Северная Каролина. Поздно расцветший, Майкл позже рассказал о своих тревогах, о своих больших ушах и о том, как он посещал курсы по домоводству, чтобы научиться готовить на случай, если он никогда не сможет найти себе жену», — цитирует Марка Хейслера Essentially Sports.
Джордан был женат дважды — впервые он женился на Хуаните Ваной в 1989 году, в 2002 году Хуанита подала на развод, однако пара помирилась. В 2006 году семья всё же распалась, а в 2013 году Джордан вступил в брак во второй раз — он женился на кубинской модели Иветт Прието.
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