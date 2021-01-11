Евгений Пашутин: сделаем всё, чтобы выиграть в первом матче Топ-16 Еврокубка

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча Топ-16 Еврокубка с французским «Метрополитан 92».



«Метрополитан 92» — агрессивная команда, сбалансированная по всем линиям, обладающая широким ростером. Играют в тягучий баскетбол, много двигают мяч, перемещаются по площадке. В их составе много как снайперов, так и «больших», которые хорошо действуют под кольцом. С ними нужно сыграть от защиты, не давать им атаковать, навязать игру один на один. Мы должны улучшить защиту, контролировать подбор и находить слабые места соперника, в частности, как можно чаще убегать в быстрые прорывы. Это первый матч в Топ-16, так что мы сделаем всё, чтобы выиграть и порадовать наших болельщиков качественной игрой", — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарской команды.