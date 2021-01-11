Куртинайтис: матч с «Барселоной» будет сложным, однако перед любой игрой шансы 50 на 50

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с каталонской «Барселоной».



«У «Барселоны» есть проблемы с травмами, и пока неясно, каким составом они выйдут на матч. Я прекрасно знаю их тренера и их игровой стиль. В этом сезоне «Барселона» выступает хорошо, в их составе 12 игроков одинакового уровня, и даже если кто-то выбывает из строя, потеря не особо заметна. Это одна из лидирующих команд Евролиги и один из фаворитов на победу в турнире, поэтому матч будет сложным, однако перед любой игрой все шансы 50 на 50. Многое будет зависеть от нашей самоотдачи на площадке: какая будет отдача, таким будет и результат», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.