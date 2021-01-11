Сергей Карасёв: шансов на выход в плей-офф практически нет, но мы всё равно будем биться

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».
«У нас очень много поражений, и это совсем не тот результат, на который мы рассчитывали изначально. При этом ни в коем случае нельзя опускать руки. Понятно, что в Евролиге нам сложнее и шансов на попадание в плей-офф практически нет, но мы всё равно будем биться. В Лиге ВТБ у нас есть все шансы, надо брать свои матчи и играть через боль, сквозь зубы, один за всех и все за одного. Впереди матч с «Барселоной». Эта команда здорово защищается, у них очень хороший подбор игроков и классный тренер. Мы показали неплохую игру в Барселоне, бились, и были шансы вплоть до последних минут. На своей площадке мы должны выложиться, играть с самоотдачей, хорошо двигать мяч и играть в командный баскетбол, тогда у нас будут шансы», — приводит слова Карасёва официальный сайт подмосковной команды.
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