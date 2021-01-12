Лука Дончич и Джейсон Тейтум — игроки недели в НБА

НБА назвала лучших игроков третьей игровой недели регулярного чемпионата.



Лучшим игроком Западной конференции признан разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. За неделю словенский баскетболист в среднем набирал 30,3 очка, делал 12,0 подборов и отдавал 11,3 передачи… «Даллас» одержал три победы, что помогло команде подняться в топ-8 турнирной таблицы конференции.



В Восточной конференции лучшим был признан лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. «Бостон» добыл три победы, что помогло подопечным Брэд Стивенса стать единоличным лидером турнирной таблицы Восточной конференции с результатом 7-3. Тейтум набирал в среднем 33 очка, собирал 5,3 подбора и отдавал 2,7 результативные передачи.