Самовольно покинувшего «Бруклин» Кайри Ирвинга заметили на вечеринке в Канаде

В социальных сетях появилось видео, на котором разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, покинувший расположение команды, запечатлён на вечеринке в Канаде.



По кадрам можно предположить, что вечеринка устроена в честь 30-летия девушки, которая задувает свечи на торте. Кайри и канадский рэпер Дрейк стали её гостями. Примечательно, что 12 января сестре Ирвинга исполнилось 30 лет.

Видео доступно на странице gossipofthecity в «Инстаграме».

Кайри пропустил последние три матча «Нетс». По словам клуба, игрок покинул расположение команды по личным причинам. Напомним, близкие к Ирвингу источники после того, как баскетболист пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», сообщили, что у Кайри просто не было желания играть.