В двух клубах Евролиги обнаружен коронавирус
Один из членов турецкого «Фенербахче» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Eurohoops. В клубе не назвали его имени, а также не пояснили, является ли он игроком, тренером или иным сотрудником.
Последние две игры «Фенербахче» провёл с «Црвеной Звездой» и «Орманспором». На этой неделе команде предстоят домашние матчи регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (13 января) и «Панатинаикосом» (15 января).
Ещё один случай коронавируса выявлен в тель-авивском «Маккаби». Атакующий защитник Сэнди Коэн сдал положительный тест после возвращения в Израиль из США.
25-летний игрок летал в США, чтобы навестить сына. После возвращения Коэн не успел провести ни одной тренировки, поэтому команду не пришлось изолировать.
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