В двух клубах Евролиги обнаружен коронавирус

Один из членов турецкого «Фенербахче» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Eurohoops. В клубе не назвали его имени, а также не пояснили, является ли он игроком, тренером или иным сотрудником.

Последние две игры «Фенербахче» провёл с «Црвеной Звездой» и «Орманспором». На этой неделе команде предстоят домашние матчи регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (13 января) и «Панатинаикосом» (15 января).



Ещё один случай коронавируса выявлен в тель-авивском «Маккаби». Атакующий защитник Сэнди Коэн сдал положительный тест после возвращения в Израиль из США.

25-летний игрок летал в США, чтобы навестить сына. После возвращения Коэн не успел провести ни одной тренировки, поэтому команду не пришлось изолировать.