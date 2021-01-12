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В двух клубах Евролиги обнаружен коронавирус

В двух клубах Евролиги обнаружен коронавирус
Баскетбол / Евролига 0

Один из членов турецкого «Фенербахче» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Eurohoops. В клубе не назвали его имени, а также не пояснили, является ли он игроком, тренером или иным сотрудником.

Последние две игры «Фенербахче» провёл с «Црвеной Звездой» и «Орманспором». На этой неделе команде предстоят домашние матчи регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (13 января) и «Панатинаикосом» (15 января).

Ещё один случай коронавируса выявлен в тель-авивском «Маккаби». Атакующий защитник Сэнди Коэн сдал положительный тест после возвращения в Израиль из США.

25-летний игрок летал в США, чтобы навестить сына. После возвращения Коэн не успел провести ни одной тренировки, поэтому команду не пришлось изолировать.

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