«Зенит» близок к заключению трансфера на замену травмированному игроку
Санкт-петербургский «Зенит» близок к подписанию контракта с бывшим центровым «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» Тариком Блэком. Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Донатас Урбонас.
«Зенит» потерял форварда Алекса Пойтресса из-за травмы лодыжки. Ожидается, что он может пропустить полтора месяца. Главный тренер команды Хавьер Паскуаль сообщал, что в клубе точно не знают, сколько матчей в итоге не сыграет Пойтресс.
29-летний Блэк провёл предыдущие два сезона в составе тель-авивского «Маккаби». В минувшем году он набирал в Евролиге 9,1 очка и 4,8 подбора в среднем за матч. Игрок покинул израильскую команду в мае 2020 года.
В НБА Тарик отыграл четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора.
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