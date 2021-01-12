Дуэйн Уэйд получил приятный сюрприз от жены за неделю до 39-летия

Трёхкратный чемпион НБА, один из лучших игроков минувших десятилетий Дуэйн Уэйд получил дорогостоящий подарок от своей супруги за несколько дней до дня рождения. 17 января Уэйду исполнится 39 лет, жена решила его удивить, представив подарок раньше срока.

От возлюбленной Уэйд получил редкую и классическую версию кабриолета «Мерседеса» 1988 года SL серии.

«За неделю до 39-летия жена уже начала меня удивлять. Она просто подняла планку. Классика 1988 года», — написал Уэйд.

Соответствующий пост доступен на странице экс-баскетболиста в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Практически все годы в НБА он провёл в составе «Майами Хит». После непродолжительного периода в «Чикаго» и «Кливленде» он вернулся в команду из Флориды, где и попрощался с баскетболом.