Е. Пашутин — о поражении в Еврокубке: наша защита не позволила выиграть

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче первого тура второго группового этапа Еврокубка с «Метрополитан 92» (79:83). Специалист посетовал на слабую игру подопечных в обороне.
«Мы контролировали игру 35 минут. В последние же 5 минут мы потеряли концентрацию и позволили сопернику забросить несколько открытых бросков. В четвёртой четверти «Метрополитан 92» набрал 29 очков. До этого мы пропускали в игре не более 18 за четверть. В решающей десятиминутке у нас не было усталости, но наша защита не позволила выиграть.
Сделали 22 подбора в нападении и всего 9 потерь, что является чуть ли не лучшим показателем в сезон. С другой стороны, мы бросили дома всего 10 штрафных бросков. Это очень мало, нужно было играть намного агрессивней, прорываться под кольцо и зарабатывать фолы соперников. Безусловно, это тяжёлое поражение, но мы должны проанализировать игру и подготовиться к следующему матчу намного лучше в защите», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарского клуба.
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