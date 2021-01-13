Кори Хиггинс: у «Химок» очень талантливая команда, много хороших игроков

Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес и атакующий защитник Кори Хиггинс поделились мнением после матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».

«Большая победа для нас на выезде над такой хорошей командой, как «Химки». Здесь всегда сложно играть. Мы потеряли некоторых ключевых игроков, поэтому эту победу нужно ценить. Другие ребята вышли и сыграли. Очевидно, что защита не была достоинством обеих команд в первой половине. Мы лучше сыграли в защите после перерыва. Сделали несколько подборов, изменили защиту и несколько раз остановили соперника», — цитирует Калатеса официальный сайт Евролиги.



«Хорошая победа для нас. Мы выглядели довольно плохо в первой половине. У нас было ужасное оборонительное мышление, но мы изменили его в перерыве. Нам это действительно нужно прямо сейчас, потому что нам не хватает многих игроков. Всё дело в защите. У «Химок» очень талантливая команда, много хороших игроков. Пока у нас есть оборонительный настрой, мы обычно играем очень хорошо», — добавил Хиггинс.