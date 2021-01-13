Кори Хиггинс: у «Химок» очень талантливая команда, много хороших игроков

Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес и атакующий защитник Кори Хиггинс поделились мнением после матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками».
«Большая победа для нас на выезде над такой хорошей командой, как «Химки». Здесь всегда сложно играть. Мы потеряли некоторых ключевых игроков, поэтому эту победу нужно ценить. Другие ребята вышли и сыграли. Очевидно, что защита не была достоинством обеих команд в первой половине. Мы лучше сыграли в защите после перерыва. Сделали несколько подборов, изменили защиту и несколько раз остановили соперника», — цитирует Калатеса официальный сайт Евролиги.
«Хорошая победа для нас. Мы выглядели довольно плохо в первой половине. У нас было ужасное оборонительное мышление, но мы изменили его в перерыве. Нам это действительно нужно прямо сейчас, потому что нам не хватает многих игроков. Всё дело в защите. У «Химок» очень талантливая команда, много хороших игроков. Пока у нас есть оборонительный настрой, мы обычно играем очень хорошо», — добавил Хиггинс.
- 13 января 2021
-
01:20
-
00:51
-
00:27
- 12 января 2021
-
23:38
-
23:26
-
22:59
-
22:44
-
22:08
-
21:19
-
19:31
-
18:10
-
16:42
-
15:50
-
14:38
-
14:25
-
13:40
-
12:28
-
11:58
-
11:30
-
10:38
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:08
-
08:48
-
08:46
-
05:57
- 11 января 2021
-
23:51
-
22:59
-
21:16
-
20:54
-
19:23
-
19:04
-
17:51
-
16:54