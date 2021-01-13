Швед горевал, тренер «Барсы» отмечал победу. Лучшие фото с матча «Химок» в Евролиге

Вчера, 12 января, в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» дома проиграли «Барселоне» (75:87).
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал проигрыш команды.
«Поздравляю «Барселону» и тренера Шарунаса Ясикявичюса с хорошей игрой и победой. Многие моменты игры были неплохими, особенно в плане защиты. Однако сегодня у нас возникли серьёзные проблемы с подборами, мы взяли на 22 подбора меньше, тем самым позволив сопернику сделать 22 дополнительные атаки. Это и стало ключом к победе гостей. Мы нормально тренируемся, но держать концентрацию все сорок минут не можем. Мы готовились к этому матчу и знали, как «Барселона» будет защищаться, но применили свои наработки очень эпизодично.
Одна из самых больших проблем состоит в том, что мы не придерживаемся игрового плана. Сложности есть, и после стольких проигранных матчей поднять команду психологически не так просто. В этом плане надо дорабатывать в некоторых вещах: если одну игру мы имеем проблемы с попаданием, то сегодня вылезла проблема с подборами, причём проблема очевидная. Сложно, но что делать. Я уже не раз говорил: нам никто не поможет, только мы сами», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Барселона» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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