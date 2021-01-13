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«Милан» одержал крупную победу над «Валенсией»

«Милан» одержал крупную победу над «Валенсией»
Баскетбол / Евролига 0
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В Милане завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Валенсию».

Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней был «Милан» — 21:20. Во второй четверти хозяева прибавили, совершив серьёзный рывок. Благодаря этому подопечные Мессины ушли на перерыв, ведя в счёте с преимуществом в 18 очков — 54:36. Во второй половине «Валенсия» уже не допускала серьёзных провалов, но команда из Италии в целом контролировала ход матча, оформив победу со счётом 95:80.

Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме, собравший коллекцию из 27 очков и 6 подборов. В составе команды из Испании отличился Деррик Уильямс, набравший 17 очков и совершивший 5 перехватов.

Результаты других матчей дня:

«Анадолу Эфес» — «Альба» — 84:76 (18:18, 18:26, 26:9, 22:23)
«Фенербахче» — «Баскония» — 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20)
«Маккаби» — «Олимпиакос» — 87:89 OT (18:13, 22:20, 15:19, 18:21, 14:16)

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
12 января 2021, вторник. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
95 : 80
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпия Милан: Датоме - 27, Дилэйни - 17, Ледей - 15, Пантер - 14, Хайнс - 6, Ролл - 5, Мораскини - 4, Родригес - 3, Брукс - 2, Тарчевски - 2, Билига, Чинчиарини
Валенсия: Деррик Уильямс - 17, Калинич - 15, Препелич - 12, Лабери - 7, Тоби - 7, Вивес - 6, ван Россом - 6, Сан Эметерио - 4, Састре - 4, Херманнссон - 2, Прадилья, Пуэрто
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2021, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
96 : 76
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче: де Коло - 27, Веселы - 17, Браун - 14, Гудурич - 9, Дювериоглу - 8, Пьерр - 6, Эдди - 6, Улановас - 5, Переc - 4, Биберович, Гамильтон, Махмутоглу
Баскония: Питерс - 15, Зоран Драгич - 12, Полонара - 12, Вильдоса - 8, Гедрайтис - 8, Седекерскис - 8, Хенри - 7, Джекири - 3, Куруцс - 3, Диоп, Райэсте, Фалл
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2021, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 76
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин - 15, Мичич - 15, Морман - 15, Бьёбуа - 11, Андерсон - 10, Данстон - 9, Синглтон - 7, Балбай - 2, Гази, Сайбир, Тунджер, Шанлы
Альба: Грейнджер - 17, Ламмерс - 14, Ло - 11, Тиман - 8, Фонтеккио - 7, Олинде - 5, Сива - 5, Делов - 3, Маттиссек - 3, Шнайдер - 3, Никич
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
12 января 2021, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
87 : 89
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 25, Брайант - 15, Жижич - 12, Хантер - 11, Джонс - 9, Дорси - 8, Калояро - 6, Блайзер - 1, Бендер, ДиБартоломео, Зусман, Касспи
Олимпиакос: Слукас - 21, Ларенцакис - 13, Принтезис - 12, Маккиссик - 10, Везенков - 8, Жан-Шарль - 8, Мартин - 6, Эллис - 6, Харалампопулос - 5, Дженкинс, Николаидис, Спанулис
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