«Милан» одержал крупную победу над «Валенсией»

В Милане завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Валенсию».

Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней был «Милан» — 21:20. Во второй четверти хозяева прибавили, совершив серьёзный рывок. Благодаря этому подопечные Мессины ушли на перерыв, ведя в счёте с преимуществом в 18 очков — 54:36. Во второй половине «Валенсия» уже не допускала серьёзных провалов, но команда из Италии в целом контролировала ход матча, оформив победу со счётом 95:80.

Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме, собравший коллекцию из 27 очков и 6 подборов. В составе команды из Испании отличился Деррик Уильямс, набравший 17 очков и совершивший 5 перехватов.

Результаты других матчей дня:

«Анадолу Эфес» — «Альба» — 84:76 (18:18, 18:26, 26:9, 22:23)

«Фенербахче» — «Баскония» — 96:76 (28:18, 23:23, 24:15, 21:20)

«Маккаби» — «Олимпиакос» — 87:89 OT (18:13, 22:20, 15:19, 18:21, 14:16)