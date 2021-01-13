Кайри Ирвинг отметился новой скандальной выходкой

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, покинувший расположение команды по личным причинам, стал участником нового скандала.
Когда команда Ирвинга проводила домашний матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (122:116), Кайри был замечен в Zoom-конференции с волонтёрами и сторонниками предвыборной кампании кандидата в окружные прокуроры Манхэттена Тахани Абоуши. Фото этого момента опубликовал публицист-демократ Валид Шахид.
Фото доступно на странице Валида Шахида в «Твиттере».
Накануне в социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.
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