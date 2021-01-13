Даблы-даблы Сабониса, Тёрнера и Холидэя помогли «Индиане» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 104:95
В составе победителей лучшими на площадке были Майлз Тёрнер (22 очка и 11 подборов), Домантас Сабонис (20 очков и 14 подборов) и Аарон Холидэй (16 очков и 11 передач). В составе «Уорриорз» наиболее заметными были Эндрю Уиггинс (22 очка), Стефен Карри (20 очков) и Келли Убре (17 очков).
Ранее в рамках игрового дня в НБА прошли пять матчей. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 117:100, «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Майами Хит» – 137:134, «Бруклин Нетс» обыграл «Денвер Наггетс» (122:116), «Юта Джаз» победил «Кливленд Кавальерс» (117:87), а «Оклахома-Сити Тандер» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (102:112).
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