Кевин Дюрант установил впечатляющий рекорд столетия в «Бруклине»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант набрал 34 очка, 13 передач и 9 подборов в матче регулярного чемпионата НБА c «Денвер Наггетс» (122:116).
Теперь на счету Дюранта 23 179 очков за карьеру в лиге. Он превзошёл результаты легендарных Элджина Бэйлора (23 149), Дуэйна Уэйда (23 165) и Эдриана Дэнтли (23 177) и поднялся на 28-е место в списке лучших скореров в истории НБА. Кроме того, Дюрант стал первым игроком «Нетс» в XXI столетии с 7 подряд матчами с 25+ очков результативности после Стефона Марбери в 1999 году.
За сезон Кевин в среднем набирает 30 очков, 8 подборов и 6 передач при точности 54% с игры, 45% из-за дуги и 87% штрафных. Дюрант показывает третью по величине результативность за карьеру, а также выдет лучшие цифры по подборам, передачам, блок-шотам, точности с игры и трёхочковых, чем в сезоне-2013/2014, когда он стал MVP лиги.
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