Джоэл Эмбиид оформил мощный рекорд века в «Филадельфии»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 45 очков, 16 подборов и рекордные в карьере 5 перехватов в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (137:134 ОТ).



Эмбиид стал первым игроком франшизы «Сиксерс» в XXI веке и вторым в истории, покорившим статистику 40-15-5 в одном матче. Ранее это делал только легендарный Чарльз Баркли 30 ноября 1988 года. Кроме того, Эмбиид покорил достижение Баркли по играм с 45+ очков и 15+ подборов в форме «Филадельфии». У обоих баскетболистов теперь их по две, что позволяет превосходить легендарного Мозеса Мэлоуна, который отличился одним таким перформансом.

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