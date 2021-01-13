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Джеймс Харден: я сделал всё, что мог. Ситуацию в «Хьюстоне» невозможно исправить

Джеймс Харден: я сделал всё, что мог. Ситуацию в «Хьюстоне» невозможно исправить
Баскетбол / НБА 0
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Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после второго подряд поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:117) в регулярном чемпионате НБА сделал заявление, похожие на прощальную речь.

«У нас просто недостаточно хорошая команда. Есть проблемы с химией и талантом. Это стало очевидно в последних матчах. Я люблю этот город. Я сделал всё, что мог. Хочу сказать, что это безумная ситуация. Не думаю, что её можно исправить. Спасибо», – приводит слова Хардена Hoops Rumors.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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