Джеймс Харден: я сделал всё, что мог. Ситуацию в «Хьюстоне» невозможно исправить

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после второго подряд поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:117) в регулярном чемпионате НБА сделал заявление, похожие на прощальную речь.
«У нас просто недостаточно хорошая команда. Есть проблемы с химией и талантом. Это стало очевидно в последних матчах. Я люблю этот город. Я сделал всё, что мог. Хочу сказать, что это безумная ситуация. Не думаю, что её можно исправить. Спасибо», – приводит слова Хардена Hoops Rumors.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
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