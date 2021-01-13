«Спорим, не попадёшь?» Леброн нанёс издевательский трёхочковый, отвернувшись от кольца
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» исполнил трёхочковый бросок, отвернувшись от кольца, в стиле Стефена Карри.
Получив мяч в углу, Джеймс «дёрнул» Бена Маклемора и бросил из-за дуги. После этого он повернулся лицом к своей скамейке, не дожидаясь попадания.
«Деннис Шрёдер, находившийся на скамейке, произнёс: «Спорим, не попадёшь?» А чтобы заключить пари, нужно либо пожать руку, либо посмотреть человеку в глаза. Он предложил спор, я повернулся. Посмотрел ему в глаза и ответил: «Спорим», – рассказал об этом эпизоде Леброн после игры.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Лос-Анджелес Лейкерс».
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