«Да ладно, хочешь спрыгнуть?» Джон Уолл — о похожей на прощальную речь Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:117) прокомментировал неудачный старт сезона для команды, а также слухи о том, что Джеймс Харден хочет покинуть клуб.
«Старт сезона вышел несколько смазанным. Могло быть и лучше, это всё, что я могу сказать. Когда в команде есть игроки, которые не хотят вкладываться вместе со всеми, будет сложно сделать что-то особенное.
Прошло всего девять игр. Да ладно тебе, парень, хочешь спрыгнуть со скалы после девяти матчей?» – приводит слова Уолла Yahoo Sports.
Напомним, после второго подряд поражения от «Лейкерс» Харден сделал заявление, похожее на прощальную речь.
«У нас просто недостаточно хорошая команда. Есть проблемы с «химией» и талантом. Это стало очевидно в последних матчах. Я сделал всё, что мог. Это безумная ситуация. Не думаю, что её можно исправить», – заявил Джеймс.
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