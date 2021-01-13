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«Да ладно, хочешь спрыгнуть?» Джон Уолл — о похожей на прощальную речь Джеймса Хардена

«Да ладно, хочешь спрыгнуть?» Джон Уолл — о похожей на прощальную речь Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:117) прокомментировал неудачный старт сезона для команды, а также слухи о том, что Джеймс Харден хочет покинуть клуб.

«Старт сезона вышел несколько смазанным. Могло быть и лучше, это всё, что я могу сказать. Когда в команде есть игроки, которые не хотят вкладываться вместе со всеми, будет сложно сделать что-то особенное.

Прошло всего девять игр. Да ладно тебе, парень, хочешь спрыгнуть со скалы после девяти матчей?» – приводит слова Уолла Yahoo Sports.

Напомним, после второго подряд поражения от «Лейкерс» Харден сделал заявление, похожее на прощальную речь.

«У нас просто недостаточно хорошая команда. Есть проблемы с «химией» и талантом. Это стало очевидно в последних матчах. Я сделал всё, что мог. Это безумная ситуация. Не думаю, что её можно исправить», – заявил Джеймс.

Джеймс Харден: я сделал всё, что мог. Ситуацию в «Хьюстоне» невозможно исправить
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