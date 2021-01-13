Кендрик Перкинс: я предупреждал вас всех перед драфтом, что Ламело Болл будет суперзвездой

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс решил напомнить болельщикам о своих предсказаниях, сделанных до старта сезона, одно из них касалось новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла.



«Я предупреждал вас всех перед драфтом, что Ламело Болл будет суперзвездой… А ещё сказал вам, что «Уорриорз» выйдут в плей-офф даже без Клэя [Томпсона]!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



Ранее Болл установил новый рекорд НБА, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл. В матче с «Атлантой Хоукс» Болл набрал 22 очка, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. На момент игры ему исполнилось 19 лет и 140 дней. Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером.



«Голден Стэйт Уорриорз» занимает седьмое место в Западной конференции. В 11 матчах команда одержала 6 побед.