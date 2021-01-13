«Майами» пытается выменять суперзвезду НБА. Названы две главные цели

Менеджмент «Майами Хит» не отказался от попыток заполучить в свою команду Джеймса Хардена или Брэдли Била, сообщает Pickandroll со ссылкой на журналиста The Ringer Кевина О'Коннора.
Отмечается, что президент «Хит» Пэт Райли очень хочет видеть у себя обеих суперзвёзд, хоть и понимает, что у него не так много вариантов обмена, которые он может предложить «Хьюстон Рокетс» за Хардена и «Вашингтон Уизардз» за Била.
Ранее сообщалось, что «Майами» готов отдать за Хардена двух молодых игроков Тайлера Хирроу, Данкана Робинсона и/или Кендрика Нанна, а также пик первого раунда драфта 2025 года, если «Оклахома-Сити Тандер» откажется от своего пика в 2023 году. Кроме того в пакет войдут опытные игроки Андре Игуодала и Келли Олиник для сопоставления сделки по зарплате.
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