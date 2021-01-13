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Матч «Реал» — «Црвена Звезда» отложен

Матч «Реал» — «Црвена Звезда» отложен
Баскетбол / Евролига 0

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» — «Црвена Звезда» не состоится 13 января из-за плохих погодных условий в Мадриде, сообщает официальный сайт Евролиги.

Сербская команда не смогла добраться в Мадрид на самолёте, поскольку власти Испании отказали рейсу «Црвены Звезды» в прибытии в аэропорт. Матч отложен решением руководства Евролиги, новая дата проведения будет объявлена позже.

Обильный снегопад начался в Испании в прошлую пятницу. Некоторое время аэропорт Мадрида был закрыт из-за непогоды. Сейчас он функционирует, однако в ограниченном режиме – количество прибывающих рейсов строго лимитировано.

Встреча «Реал» — «Црвена Звезда» должна была пройти в Мадриде 13 января.

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