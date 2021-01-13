Леброн Джеймс: Деннис Шрёдер и Марк Газоль дают мне то, чего не было в прошлом сезоне
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил важность перехода Марка Гахоля и Денниса Шрёдера в команду в это межсезонье.
«В этом сезоне с приходом Денниса и Марка я могу больше играть без мяча. Я могу вернуть это в свою игру. В последние годы я не мог этого делать», — приводит слова Леброна Джеймса Pickandroll.
Накануне «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 117:100.
Лучшими в составе победителей на площадке были Леброн Джеймс (26 очков и 8 подборов), Энтони Дэвис (19 очков и 10 подборов) и Деннис Шрёдер (14 очков). У «Хьюстона» наиболее заметными на паркете были Кристиан Вуд (18 очков), Джеймс Харден (16 очков) и Демаркус Казинс (13 очков и 10 подборов).
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