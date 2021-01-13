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НБА перенесла седьмую игру сезона из-за коронавируса

НБА перенесла седьмую игру сезона из-за коронавируса
Баскетбол / НБА 0
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Матч регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Атланта Хоукс» перенесён, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Матч перенесён, поскольку «Финикс» в понедельник играл с «Вашингтон Уизардз», где были выявлены случаи заражения коронавирусом. В связи с этим НБА выявляет контакты с игроками «Санз». Встреча команд должна была пройти в среду в Финиксе. Новая дата матча будет объявлена позже.

Из-за коронавирусного протокола было перенесено несколько матчей НБА. Встреча «Финикс» — «Атланта» стала седьмой в этом сезоне НБА, перенесенной из-за коронавируса. До этого были перенесены матчи «Бостона» с «Майами» (11 января), «Чикаго» (13 января) и «Орландо» (14 января), а также «Нью-Орлеан» — «Даллас» (12 января), «Хьюстон» — «Оклахома» (23 декабря) и «Вашингтон Уизардс» — «Юта Джаз» (14 января).

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