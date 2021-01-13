224-сантиметровый игрок из Чада оказался не готов к русской зиме

Чадский центровой «Автодора» Крист Кумадже рассказал, как адаптировался к российской погоде после переезда в Саратов.
«Многие из моих близких не знали, где находится Саратов. Но первое, что они сказали мне о России, что там будет очень холодно. И это действительно непривычно. Ведь до этого я жил в местах с жарким климатом. Так что родня беспокоилась в основном о том, чтобы я здесь не замерз.
Пара теплых вещей у меня, естественно, была, но этого оказалось недостаточно, пришлось идти по магазинам. Русская зима оказалась холоднее, чем я думал, поэтому докупил кое-чего, чтобы справиться с холодом», — приводит слова Кумадже тележурнал «Вид сверху».
224-сантиметровый центровой Крист Кумадже подписал контракт с «Автодором» в декабре 2020 года. До этого он выступал за мадридский «Эстудиантес» и играл в G-лиге НБА в составе «Дэлавер Блю Коутс». По итогам прошлого сезона Кумадже был признан лучшим защищающимся игроком G-лиги.
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