Единая лига ВТБ определила дату Матча звёзд и заполняемость арены на игре
Пятый Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт турнира. Лига уже начала продавать билеты. Из-за пандемии коронавируса арену удастся заполнить на 25% (примерно 3 тыс. зрителей).
«В этом году очень важно, чтобы традиционный Матч всех звезд стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным как для зрителей, так и для его участников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25 процентов арены. Продажа билетов осуществляется только онлайн через сервисы «Яндекс» и «ВТБ Арены», — заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
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