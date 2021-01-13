Единая лига ВТБ определила дату Матча звёзд и заполняемость арены на игре

Пятый Матч звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт турнира. Лига уже начала продавать билеты. Из-за пандемии коронавируса арену удастся заполнить на 25% (примерно 3 тыс. зрителей).



«В этом году очень важно, чтобы традиционный Матч всех звезд стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным как для зрителей, так и для его участников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25 процентов арены. Продажа билетов осуществляется только онлайн через сервисы «Яндекс» и «ВТБ Арены», — заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.