ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге

В Москве в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Жальгирис».



Первая четверть встречи прошла под диктовку московского клуба, что отразилось и в цифрах на табло — 18:11. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались игроки ЦСКА — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в 13 очков. В третьей четверти сильнее оказались гости, сократив отставание до восьми очков. В заключительном игровом отрезке «Жальгирису» так и не удалось предпринять попытку отыграться — четверть завершилась со счётом 23:21 в пользу ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 83:73.



Самым результативным в составе победителей стали Майк Джеймс, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. В составе «Жальгириса» 16 очков набрал Мариуш Григонис.