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ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Москве в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Жальгирис».

Первая четверть встречи прошла под диктовку московского клуба, что отразилось и в цифрах на табло — 18:11. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались игроки ЦСКА — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в 13 очков. В третьей четверти сильнее оказались гости, сократив отставание до восьми очков. В заключительном игровом отрезке «Жальгирису» так и не удалось предпринять попытку отыграться — четверть завершилась со счётом 23:21 в пользу ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 83:73.

Самым результативным в составе победителей стали Майк Джеймс, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. В составе «Жальгириса» 16 очков набрал Мариуш Григонис.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2021, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
83 : 73
Жальгирис
Каунас, Литва
ЦСКА: Джеймс - 21, Шенгелия - 18, Хиллиард - 17, Фойгтман - 11, Милутинов - 10, Антонов - 2, Курбанов - 2, Стрелниекс - 2, Shashkov, Боломбой, Ухов, Хоменко
Жальгирис: Григонис - 16, Уолкап - 14, Лекавичюс - 11, Хэйс - 11, Йокубайтис - 5, Милакнис - 5, Ловернь - 4, Рабит - 4, Янкунас - 2, Гебен - 1, Блажевич, Лукошюнас
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