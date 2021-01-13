Два контендера достигли финальной стадии переговоров по Джеймсу Хардену

«Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс» достигли финальной стадии переговоров по обмену защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Руководство «Рокетс» анализирует предложения этих двух команд. «Бруклин» готовит пакет, который будет включать четыре пика первого раунда драфта, а также три права обмена пиками. «Филадельфия» допускает возможность включения в сделку форварда Бена Симмонса.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.